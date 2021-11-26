أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن فتح وكالاتها التجارية السبت المقبل عبر مدوامات تبدأ من التاسعة صباحا ضمانا لاستمرارية خدامتها.

وأوضحت اتصالات الجزائر في بيان لها أنه في إطار تنظيم النشاط التجاري خلال الانتخابات البلدية المزمع إجراءها يوم السبت الموافق لـ 27 نوفمبر 2021، تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأنها ستضمن المداومات من الساعة 09.00 سا إلى الساعة 15.00 سا، وهذا من أجل ضمان استمرارية خدماتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت هي:

1- على مستوى الجزائر العاصمة: حسين داي، الدار البيضاء، برج البحري عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، بن عكنون، عين البنيان وزرالدة.

2- على مستوى الولايات الأخرى: الوكالات التجارية الرئيسية (المتواجدة بمقر المدينة)

وجددت اتصالات الجزائر في بيانها التزامها بضمان رفاهية زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.