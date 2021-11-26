-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: أمطار غزيرة عبر 13 ولاية   
الجزائر

الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر مفتوحة يوم الانتخاب

الشروق أونلاين
  • 37
  • 0
الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر مفتوحة يوم الانتخاب

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن فتح وكالاتها التجارية السبت المقبل عبر مدوامات تبدأ من التاسعة صباحا ضمانا لاستمرارية خدامتها.

وأوضحت اتصالات الجزائر في بيان لها أنه في إطار تنظيم النشاط التجاري خلال الانتخابات البلدية المزمع إجراءها يوم السبت الموافق لـ 27 نوفمبر 2021، تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأنها ستضمن المداومات من الساعة 09.00 سا إلى الساعة 15.00 سا، وهذا من أجل ضمان استمرارية خدماتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت هي:

1- على مستوى الجزائر العاصمة: حسين داي، الدار البيضاء، برج البحري عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، بن عكنون، عين البنيان وزرالدة.

2- على مستوى الولايات الأخرى: الوكالات التجارية الرئيسية (المتواجدة بمقر المدينة)

وجددت اتصالات الجزائر في بيانها التزامها بضمان رفاهية زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.

مقالات ذات صلة
شابان يعتديان على أستاذ بـ “مفك براغ” داخل متوسطة بسطيف

شابان يعتديان على أستاذ بـ “مفك براغ” داخل متوسطة بسطيف

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس.. 6 وفيات و161 إصابة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس.. 6 وفيات و161 إصابة

توقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية “الماك” في وهران

توقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية “الماك” في وهران

جدولة ديون 21 ألف مؤسسة لدى الضمان الاجتماعي

جدولة ديون 21 ألف مؤسسة لدى الضمان الاجتماعي

هذه صلاحيات المحكمة الدستورية

هذه صلاحيات المحكمة الدستورية

البروفيسور جنوحات:  هذه الولاية تسجل أعلى الإصابات اليومية بكورونا

البروفيسور جنوحات:  هذه الولاية تسجل أعلى الإصابات اليومية بكورونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد