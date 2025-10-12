-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
اختفاء ووفاة طفل في الشلف.. متابعة جزائية صارمة للكشف عن مرتكبي الجريمة
اقتصاد
أكدت أنها "باطلة ولا تمتّ لها بأي صلة"

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحذّر من “تزوير وإصدار وثائق باسمها”

الشروق أونلاين
  • 54
  • 0
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحذّر من “تزوير وإصدار وثائق باسمها”
ح.م
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يوم الأحد في بيان، أنها تلقّت إشعارات من عدد من المواطنين وحاملي المشاريع. تفيد بتلقيهم وثائق منسوبة للوكالة، تطالبهم بسداد مبالغ مالية تحت عنوان “حقوق التسجيل”.

في هذا الصدد، تؤكد الوكالة في بيانها، أن مصالحها “لم تصدر أي وثيقة من هذا النوع. وأن الوثائق المعنية لا تمت لها بأي صلة، وتعدّ باطلة وغير مُلزمة”.

الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية الجماعية

كما ذكّرت الوكالة بأن “جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عنها، تتم حصريًا عبر قنواتها المعتمدة. وتحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة”.

وقالت الوكالة في ختام البيان، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها، أو تزوير وإصدار وثائق باسمها”.

مقالات ذات صلة
الجزائر تراهن على الجيولوجيا لدعم مشاريعها المنجمية الاستراتيجية

الجزائر تراهن على الجيولوجيا لدعم مشاريعها المنجمية الاستراتيجية

“إنجاز تاريخي لشركة فيات في الجزائر”

“إنجاز تاريخي لشركة فيات في الجزائر”

ياسين وليد: “الشراكة الجزائرية الإيطالية في القطاع الفلاحي تسير نحو آفاق واعدة”

ياسين وليد: “الشراكة الجزائرية الإيطالية في القطاع الفلاحي تسير نحو آفاق واعدة”

لقاء جزائري–عُماني يرسم ملامح شراكة صناعية استراتيجية في هذه المجالات

لقاء جزائري–عُماني يرسم ملامح شراكة صناعية استراتيجية في هذه المجالات

رسوم أمريكية بنسبة 100%.. مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين

رسوم أمريكية بنسبة 100%.. مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين

غزة تنزف على جبهتين.. الأرواح والاقتصاد

غزة تنزف على جبهتين.. الأرواح والاقتصاد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد