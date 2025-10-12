الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحذّر من “تزوير وإصدار وثائق باسمها”

أكدت أنها "باطلة ولا تمتّ لها بأي صلة"

كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يوم الأحد في بيان، أنها تلقّت إشعارات من عدد من المواطنين وحاملي المشاريع. تفيد بتلقيهم وثائق منسوبة للوكالة، تطالبهم بسداد مبالغ مالية تحت عنوان “حقوق التسجيل”.

في هذا الصدد، تؤكد الوكالة في بيانها، أن مصالحها “لم تصدر أي وثيقة من هذا النوع. وأن الوثائق المعنية لا تمت لها بأي صلة، وتعدّ باطلة وغير مُلزمة”.

كما ذكّرت الوكالة بأن “جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عنها، تتم حصريًا عبر قنواتها المعتمدة. وتحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة”.

وقالت الوكالة في ختام البيان، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها، أو تزوير وإصدار وثائق باسمها”.