الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تستقبل وفد رجال أعمال سعودي

لاستعراض مزايا مناخ الاستثمار في الجزائر

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يوم الأربعاء، وفدًا من رجال الأعمال السعوديين. برئاسة نائب رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي، على هامش مشاركته في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي.

وخلال اللقاء، قدّمت إطارات الوكالة عرضًا حول منظومة الاستثمار في الجزائر. والإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتمحور العرض، حسب ما ذكره بيان للوكالة، حول المزايا والضمانات التي يكرّسها قانون الاستثمار، وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى رأسها الفلاحة، والصناعة، والطاقة والطاقات المتجددة، والمناجم والسياحة.

“كما شكّل اللقاء فرصة للردّ على مختلف تساؤلات أعضاء الوفد السعودي، المتعلقة بمسار إنشاء المشاريع الاستثمارية وتوسعتها، وآليات التمويل، وإجراءات تحويل الأرباح”، يضيف البيان.