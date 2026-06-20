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اقتصاد
خلال اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية

الوكالة الجزائرية للاستثمار تستعرض مناخ الأعمال في الجزائر

الشروق أونلاين
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الوكالة الجزائرية للاستثمار تستعرض مناخ الأعمال في الجزائر
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
جانب من أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي احتضنتها العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 جوان الجاري، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلي هيئات مالية وتنموية من الدول الأعضاء.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام”، شكلت فرصة لتسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات التمويل الإسلامي، ودعم مشاريع الاستثمار والبنية التحتية والتحول الاقتصادي المستدام.

وشاركت المديرة العامة بالنيابة للوكالة، سهام جدار، في مختلف فعاليات الاجتماع التي شهدت تنظيم جلسات نقاشية متعددة، شملت منتديات الاستثمار والشراكة، وعروضا مخصصة لفرص الاستثمار في الدول الأعضاء، فضلا عن لقاءات جمعت مستثمرين وفاعلين اقتصاديين من مختلف القطاعات.

وعلى هامش الاجتماعات، سجلت الوكالة حضورها من خلال جناح بالمعرض المصاحب للتظاهرة، خصص للتعريف بمناخ الأعمال في الجزائر والإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات النوعية.

وشهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مشاركة واسعة لممثلي 57 دولة عضو، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية وممثلي القطاع الخاص والخبراء والأكاديميين.

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