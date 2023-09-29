الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد تسمية دولة فلسطين

صوت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأغلبية، الخميس، على مشروع قرار لإعتماد تسمية “دولة فلسطين” بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة.

وحظي مشروع القرار، الذي حمل عنوان “وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، بتأييد 92 دولة، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.

ويأتي هذا الاجراء في إطار جهود فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية وغيرها من الوكالات الأممية والدولية.

وفي الـ29 نوفمبر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67 / 19 الذي منح دولة فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وتشارك فلسطين في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفة مراقب عملا بالقرار رقم 334 الذي اعتمده المؤتمر العام للوكالة بتاريخ الـ23 سبتمبر 1976.

وتتمتع دولة فلسطين بعضوية كاملة في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين.