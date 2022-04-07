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الوكالة الدولية للطاقة تتحرّك للحدّ من ارتفاع أسعار النفط

الشروق أونلاين
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الوكالة الدولية للطاقة تتحرّك للحدّ من ارتفاع أسعار النفط
أرشيف
الوكالة الدولية للطاقة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء، عن سحب 120 مليون برميل إضافية من احتياطاتها النفطية. للحدّ من ارتفاع الأسعار تحت تأثير الحرب في أوكرانيا.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتيح بيرول في تغريدة على تويتر:”لقد بدأت عملية الإفراج عن مخزون نفطي يبلغ 120 مليون برميل. (بما فيها 60 مليون برميل ساهمت بها الولايات المتحدة)”.

وتتشكّل الوكالة الدولية للطاقة التي تمّ تأسيسها عام 1975، من 31 بلدا بينها الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا.

رئيس الوزراء البريطاني يسعى لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط

وفي 14 مارس، قالت ريترز إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى إلى إقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط. لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظلّ استمرار تبعات التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وحسب ما ذكرته رويترز. فقد صرّح وزير في الحكومة البريطانية لصحيفة “ذا تايمز” بأنّ جونسون “يقود جهودا دولية لإشراك السعودية في التوصّل إلى حلّ لأزمة ارتفاع أسعار النفط”.

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية قد كشفت في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء البريطاني سيزور السعودية في خلال هذا الأسبوع.

وتعرف أسعار النفط ارتفاعا معتبرا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. حيث تجاوزت عتبة 100 دولار للبرميل، لتصل إلى غاية 136 دولار.

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