الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس

فرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقوبات على تونس، بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

كما لن يتمكن الممثلون التونسيون من العمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” في بيان لها إن القرار ناتج عن “عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.

🟥 #آخر_خبر | الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات ⬅️ العقوبات تتضمن حرمان تونس من استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية إضافة إلى عدم رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية pic.twitter.com/aUSFvCaNPQ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 1, 2024

وكانت تونس تملك مهلة 4 أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد عدد معيّن من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية، للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأضافت الوكالة إنه حتى أوائل شهر أفريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال.

وأكّدت وزارة الشباب والرياضة التونسية حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، ونشر مرسوم يتعلق بالتنقيحات المطلوبة.

وأضافت أنه بعد نشر النص في الجريدة الرسمية سوف ترفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتم وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية.