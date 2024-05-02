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رياضة

الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس

عمر سلامي
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الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس
أرشيف
مقر الوكالة العالمية للمنشطات

فرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقوبات على تونس، بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

كما لن يتمكن الممثلون التونسيون من العمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” في بيان لها إن القرار ناتج عن “عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.

وكانت تونس تملك مهلة 4 أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد عدد معيّن من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية، للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأضافت الوكالة إنه حتى أوائل شهر أفريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال.

وأكّدت وزارة الشباب والرياضة التونسية حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، ونشر مرسوم يتعلق بالتنقيحات المطلوبة.
وأضافت أنه بعد نشر النص في الجريدة الرسمية سوف ترفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتم وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية.

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