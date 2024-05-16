الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفع العقوبات عن تونس

رفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” العقوبات التي فرضتها على الوكالة التونسية، قبل أسبوعين.

وقالت “وادا” إنها “تلقت تأكيدا بأن مرسوما حكوميا مطلوبا قد دخل حيز التنفيذ” وأن الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات نجحت في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال، من خلال مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.

وكانت الوكالة العالمية قد فرضت عقوبات على نظيرتها التونسية بسبب عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني.

وقررت الوكالة قبل أسبوعين منع تونس من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية ورفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 11 ماي الحالي بحل مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، غداة حجب العلم التونسي امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة.

ووضع رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، كما استدعيَ سبعة مسؤولين آخرين للمثول أمام النيابة.

كما أعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بنعروس.