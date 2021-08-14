الوكالة الفضائية الجزائرية: مصدر حرائق الغابات “إجرامي”

أكد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية, عز الدين أوصديق أن حرائق الغابات المسجلة منذ الإثنين الماضي عبر أرجاء الوطن مصدرها “إجرامي”.

وأوضح أوصديق الذي حل ضيفاً على نشرة السابعة على كنال الجيري، أن “نشوب الحرائق (تيزي وزو) كان قريب من الطرقات والمسالك في حين أنه منذ 2003 لم نسجل سوى حرائق قليلة بهذه المناطق أي 1 من 10 بسبب أعقاب السجائر أو بعد عمليات شواء”، مبرزاً أن الأمر يتعلق هنا “بعامل جد هام يثبت المصدر الإجرامي لاندلاع الحرائق”.

كما أشار إلى، أنه منذ 9 أوت تاريخ اندلاع الحرائق، قامت الوكالة بتجنيد مهندسيها وفرقها من أجل “تركيز أكبر عدد من الصور الفضائية فوق المناطق التي مستها الحرائق خصوصا بجاية وتيزي وزو وجيجل كمرحلة أولى”.

واضاف قائلا “كما لجأنا لاستعمال أقمار اصطناعية دولية بهدف تحديد مناطق انطلاق الحرائق” مضيفاً، أن الحرائق التي مست تيزي وزو تتمركز، حسب هذه الأقمار على مستوى “الجنوب-الشرقي للولاية لاسيما بمنطقة الأربعاء ناثي راثن وعين الحمام وبني يني على وجه الخصوص”.

من جهة أخرى، أوضح أوصديق أن الوكالة الفضائية الجزائرية التي تتبع منذ تأسيسها في 2003 حرائق الغابات لاحظت أن “انطلاق النيران موزع بجميع أرجاء الولاية غير أنها هذه المرة ترتكز بالجنوب الشرقي لمدينة تيزي وزو المعرف بالتمركز الكبير للسكان والمناطق السكنية”، مشيرا أن الغطاء النباتي في المنطقة معروف بقابليته الكبيرة للالتهاب.

وقال المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، أن “ثلاثة حرائق نشبت في وقت واحد أي على 11سا08 دقيقة بكل من عين الحمام و واسيف والجنوب-الشرقي ببلدية عزازقة”.

وتمثل المؤشر الآخر الذي تطرق اليه السيد أوصديق “لتعزيز فرضية عمل إجرامي” في اندلاع حرائق بمناطق آيت لحسن ببلدية بني يني و عزازقة و مزرانة على 23سا08.

كما أضاف، أن “نشوب حرائق في مثل هذا التوقيت غير ممكن من حيث المناخ والظروف” مشيرا الى أن معطيات الوكالة تم تسليمها للمصالح المختصة من أجل “تحديدها مستقبلا و تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم”.

من جهة أخرى، قدر أوصديق الخسائر بـ 23000 هكتار على مستوى تيزي وزو و 6500 هكتار ببجاية و1800 هكتار بولاية جيجل.