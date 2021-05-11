-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أعلنت عن إطلاق حملة إعلامية

الوكالة الوطنية للتشغيل: 118 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 35 منصة رقمية

الشروق أونلاين
  • 339
  • 0
الوكالة الوطنية للتشغيل: 118 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 35 منصة رقمية

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إطلاق حملة إعلامية بالموازاة مع مبادرة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهدف التعريف بالخدمات الرقمية المطورة من قبل القطاع.

ووفقا لما ذكرته الوكالة الولائية لولاية عين الدفلى، فسيكون ذلك عبر مشاركة كافة الفروع الولائية للتشغيل ممثلة عن الوكالة في إعداد وتسطير مخطط اتصالي يمتد خلال الفترة من.09/05/2021 إلى04/06/2021، حيث يهدف لتحسيس المواطن لاسيما مرتفقي القطاع بماهية المنصات الرقمية التي سبق وضعها تحت تصرفهم وكذا بضرورة وأهمية استخدامها.

وتتم هذه العملية-حسب المديرية الولائية بعين الدفلى- على مستوى مقرات الفروع الولائية للتشغيل، وذلك عبر تسليط الضوء على الخدمات الرقمية والتطبيقات المعلوماتية المقدمة من طرف قطاع التشغيل ولاسيما الوكالة الوطنية للتشغيل.

ويبقى خيار الرقمنة من شأنه تخفيف العبء على المواطن والإدارة على حدٍ سواء من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من جهة وتقديم خدمة إلكترونية نوعية من جهة ثانية.

ويتوفر القطاع على أزيد من 118 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 35 منصة رقمية،كما تم رقمنة 40 إجراء إداري مرتبط بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة للترخيص منها 31 دخلت حيز الخدمة فيما تتواجد 09 إجراءات أخرى في مرحلة التجريب منها 15 خدمة تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال أربع منصات إلكترونية ثلاثة منها يمكن تحميلها على الهواتف النقالة عن طريقPlaystore وهي: تطبيقة عرضي :Mon Offre- تطبيقة وكالتي :Mon Agence- تطبيقة  مدونة الوظائف والمهن: NAME.

مقالات ذات صلة
هذا ما تناوله بوقدوم ونظيره الإيراني جواد ظريف

هذا ما تناوله بوقدوم ونظيره الإيراني جواد ظريف

البروفيسور كتفي: لا فائدة من حجر عام خلال العيد لهذا السبب

البروفيسور كتفي: لا فائدة من حجر عام خلال العيد لهذا السبب

هذه توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال عيد الفطر

هذه توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال عيد الفطر

توقيف 172 حراقا أياما قبل عيد الفطر

توقيف 172 حراقا أياما قبل عيد الفطر

نفطال: محطات الوقود ستبقى مفتوحة خلال يومي عيد الفطر

نفطال: محطات الوقود ستبقى مفتوحة خلال يومي عيد الفطر

وكالة محاسبية للخزينة لمراقبة المال العام

وكالة محاسبية للخزينة لمراقبة المال العام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد