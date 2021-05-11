الوكالة الوطنية للتشغيل: 118 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 35 منصة رقمية

أعلنت عن إطلاق حملة إعلامية

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إطلاق حملة إعلامية بالموازاة مع مبادرة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهدف التعريف بالخدمات الرقمية المطورة من قبل القطاع.

ووفقا لما ذكرته الوكالة الولائية لولاية عين الدفلى، فسيكون ذلك عبر مشاركة كافة الفروع الولائية للتشغيل ممثلة عن الوكالة في إعداد وتسطير مخطط اتصالي يمتد خلال الفترة من.09/05/2021 إلى04/06/2021، حيث يهدف لتحسيس المواطن لاسيما مرتفقي القطاع بماهية المنصات الرقمية التي سبق وضعها تحت تصرفهم وكذا بضرورة وأهمية استخدامها.

وتتم هذه العملية-حسب المديرية الولائية بعين الدفلى- على مستوى مقرات الفروع الولائية للتشغيل، وذلك عبر تسليط الضوء على الخدمات الرقمية والتطبيقات المعلوماتية المقدمة من طرف قطاع التشغيل ولاسيما الوكالة الوطنية للتشغيل.

ويبقى خيار الرقمنة من شأنه تخفيف العبء على المواطن والإدارة على حدٍ سواء من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من جهة وتقديم خدمة إلكترونية نوعية من جهة ثانية.

ويتوفر القطاع على أزيد من 118 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 35 منصة رقمية،كما تم رقمنة 40 إجراء إداري مرتبط بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة للترخيص منها 31 دخلت حيز الخدمة فيما تتواجد 09 إجراءات أخرى في مرحلة التجريب منها 15 خدمة تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال أربع منصات إلكترونية ثلاثة منها يمكن تحميلها على الهواتف النقالة عن طريقPlaystore وهي: تطبيقة عرضي :Mon Offre- تطبيقة وكالتي :Mon Agence- تطبيقة مدونة الوظائف والمهن: NAME.