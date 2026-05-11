الوكالة الوطنية للنفايات تدعو إلى وضع جلود الأضاحي في الأماكن المخصصة لها

ح.م
جلود الأضاحي

دعت الوكالة الوطنية للنفايات المواطنين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى وضع جلود الأضاحي في الأماكن المخصصة لها بالنسبة للراغبين في عدم الاحتفاظ بها، وذلك في إطار تعزيز النظافة العمومية وحسن تسيير النفايات.

وأكدت الوكالة في بيان لها أن هذا السلوك يساهم في تفادي الرمي العشوائي للجلود، والحد من انتشار الروائح والحشرات، إلى جانب الحفاظ على نظافة المحيط.

كما أوضحت أن الالتزام بوضع الجلود في الأماكن المخصصة من شأنه تسهيل عملية جمع ومعالجة النفايات، وتمكين مسترجعي هذا النوع من النفايات من جمعها وتثمينها في ظروف مناسبة.

