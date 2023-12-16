الولاة يتولون مهمة تسطير البرامج التنموية غير الممركزة

جراء قرب موعد إغلاق السنة المالية 2023

كلفت المديرية العامة للميزانية لدى وزارة المالية، بصفة استثنائية، ولاة الجمهورية بإعداد وثيقة برمجة الاعتمادات المتعلقة بالنشاط غير الممركز لتنمية الولاية المتعلقة بالبرامج التكميلية للسنة المالية 2023، وذلك من خلال تعليمة صادرة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، موجهة إلى مسؤولي البرامج والوظيفة العمومية للوزارات والمؤسسات العمومية، تحوز “الشروق” نسخة منها.

وأوضحت التعليمة، التي تحمل رقم 8403، عدم التبليغ على مستوى بعض البرامج، بمستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات المتعلقة بالنشاط غير الممركز لتنمية الولاية، وذلك قصد السماح للولاة بصفتهم المسؤولين عن هذا النشاط، من خلال مديري البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية، بإعداد وثيقة برمجة الاعتمادات ذات صلة.

وفي هذا الصدد ذكرت المديرية العامة للميزانية أنه وفقا لأحكام القانون رقم 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر 2023، لاسيما المادة 21 منه، وكذا المنشور رقم 8146 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023، الذي يحدد كيفيات تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في أحكام المادة 21 المذكورة، المتعلق بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، فإنه يتم تعيين الوالي بشكل تلقائي، وبدون إجراءات شكلية، كمسؤول عن النشاط غير الممركز لتنمية الولاية، وذلك دون الحاجة إلى إعداد مقرر تعيين المسؤول عن النشاط أو رسالة مهمة، كما يستوجب على مسؤول الوظيفة المالية المختص- تشير التعليمة- إرسال مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ووثائق التسيير الميزانياتي أو مستخرجاتها عند الاقتضاء، إلى الوالي المعني وذلك في أقرب الآجال.

وتضيف التعليمة أنه في حالة ما إذا لم يتم تبليغ مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات، ونظرا لاقتراب آجال غلق السنة المالية 2023، وللأهمية القصوى التي تكتسيها عمليات الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان البرامج التكميلية لتنمية الولاية والمقررة في مجلس الوزراء من جهة، وقصد السماح بتسريع وتيرة وضع الاعتمادات وبرمجتها على مستوى النشاط غير الممركزة لتنمية الولاية، وإنجاز عمليات الاستثمار العمومي المعنية من جهة أخرى، فإنه بإمكان الولاة، من خلال مديري البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية، وبصفة استثنائية، إعداد وثيقة برمجة الاعتمادات لهذا النشاط وذلك من خلال الاعتماد على وثائق التسيير الميزانياتي أو مستخرجاتها، المبلغة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، إلى حين استلام مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات، التي يستوجب على مسوؤل الوظيفة المالية المختص إرسالها في أقرب وقت.

وأشارت التعليمة من جهة أخرى إلى إمكانية تكفل مديري البرمجة والمتابعة بترميز النشاط غير الممركز لتنمية الولاية مع وجوب تبليغ المعلومات اللازمة لمسؤولي الوظيفة المالية بالاتصال مع مسؤولي البرامج المعنيين لمحفظة برامج الإلحاق والمراقب الميزانياتي لدى الوزارة.