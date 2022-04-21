الولايات المتحدة: إخلاء مبنى الكونغرس بعد نزول مظلّيين!

أخلت الشرطة الأمريكية مبنى الكونغرس في واشنطن، بسبب تحليق طائرة رياضية أطلقت مظليّين في أجواء المبنى.

حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد أطلقت صفارة الإنذار مساء الأربعاء، لإخلاء المبنى “بسبب تهديد جوي محتمل”.

وأطلق الإنذار بالضبط، عند نزول مظليين من الجيش الأمريكي من الطائرة التي كانت بصدد المشاركة في عرض رياضي يسبق مباراة للبيسبول.

وقالت رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي في تعليقها عن الحادثة إنّ سلطة الطيران “ارتكبت تقصيرا في إبلاغ شرطة المبنى بتحليق طائرة فوق ملعب قريب للبيسبول”.

وأضافت بيلوسي:”الهلع غير الضروري الناجم عن هذا الإهمال الواضح، أضرّ بالنواب والموظفين الذين ما زالوا يعانون من صدمة الهجوم على مكان عملهم في 6 جانفي”.

وكان الكونغرس قد تعرّض في ذلك التاريخ لاقتحام من طرف العشرات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد خسارته للانتخابات الرئاسية لصالح غريمه الديمقراطي جو بايدن.