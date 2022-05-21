الولايات المتحدة: إسقاط 5 جماعات من قائمة الإرهاب

أسقطت الولايات المتحدة 5 جماعات متطرفة من قائمتها لمنظمات الإرهاب الأجنبية، بعد تصنيفها كمنظمات غير نشطة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الجمعة، إنها رفعت الجماعات من قائمة الإرهاب، عقب مراجعة دورية، بعد خمس سنوات على إدراجها.

ويتعلّق الأمر بالمنظمات التالية:

جماعة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك (إسبانيا)،

طائفة أوم شينريكيو الدينية (اليابان)،

المنظمة اليهودية المتطرفة كهانا كاخ (الكيان)،

جماعتان إسلاميتان في فلسطين المحتلة ومصر ( لم يكشف عن هويتيهما).

وجاء في بيان الخارجية:”مراجعتنا لهذا الإدراج للمنظمات الإرهابية الأجنبية الخمسة أوضحت، توصّلت إلى أنها لم تعد متورطة في نشاط إرهابي”.