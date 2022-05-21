-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر تتجاوز 42 درجة عبر 6 ولايات السبت
العالم

الولايات المتحدة: إسقاط 5 جماعات من قائمة الإرهاب

الشروق أونلاين
  • 453
  • 0
الولايات المتحدة: إسقاط 5 جماعات من قائمة الإرهاب
أرشيف
تعبيرية

أسقطت الولايات المتحدة 5 جماعات متطرفة من قائمتها لمنظمات الإرهاب الأجنبية، بعد تصنيفها كمنظمات غير نشطة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الجمعة، إنها رفعت الجماعات من قائمة الإرهاب، عقب مراجعة دورية، بعد خمس سنوات على إدراجها.

ويتعلّق الأمر بالمنظمات التالية:

  • جماعة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك (إسبانيا)،
  • طائفة أوم شينريكيو الدينية (اليابان)،
  • المنظمة اليهودية المتطرفة كهانا كاخ (الكيان)،
  • جماعتان إسلاميتان في فلسطين المحتلة ومصر ( لم يكشف عن هويتيهما).

وجاء في بيان الخارجية:”مراجعتنا لهذا الإدراج للمنظمات الإرهابية الأجنبية الخمسة أوضحت، توصّلت إلى أنها لم تعد متورطة في نشاط إرهابي”.

مقالات ذات صلة
بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. زيادة كبيرة لنسبة التضخّم في المغرب

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. زيادة كبيرة لنسبة التضخّم في المغرب

بالفيديو.. في زلّة لسان جورج بوش يصف غزو العراق بـ”الوحشي”

بالفيديو.. في زلّة لسان جورج بوش يصف غزو العراق بـ”الوحشي”

“أمور عجيبة”.. ملكة الأردن السابقة نور تعلق على تقييد نشاط الأمير حمزة

“أمور عجيبة”.. ملكة الأردن السابقة نور تعلق على تقييد نشاط الأمير حمزة

البرلمان الإسباني يحاسب الحكومة على نفقات “حفل ملغى” في المغرب

البرلمان الإسباني يحاسب الحكومة على نفقات “حفل ملغى” في المغرب

قفزة جديدة في أسعار النفط لهذا السبب

قفزة جديدة في أسعار النفط لهذا السبب

ناشط صهيوني يحدث جدلا في تونس بسبب الحجاج اليهود

ناشط صهيوني يحدث جدلا في تونس بسبب الحجاج اليهود

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد