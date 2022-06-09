الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع للجزائر بمستشفى ميداني بسعة 35 سرير
أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، عن تبرع الولايات المتحدة بمستشفى ميداني ثان بسعة 35 سرير، والذي سيكون مزودًا بكامل وحدات العناية المركزة.
وجاء في تدوينة للسفيرة الأمريكية بالجزائر “في زيارتي إلى البليدة اليوم، تبرعت الولايات المتحدة بمستشفى ميداني ثانٍ بسعة 35 سريراً ، والذي سيكون مزودًا بكامل وحدات العناية المركزة ، مما يجعله مفيدًا جدًا في الاستعداد للطوارئ، تلقى فريق جزائري تدريبا لبناء المستشفى في أقل من ثلاثة أيام”.
In my visit to Blida today, the United States donated a second 35-bed field hospital that will have full ICU capacity, making it very useful in emergency preparedness. An Algerian team received training to construct the hospital in as little as three days. pic.twitter.com/txInG3lB3o
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) June 9, 2022