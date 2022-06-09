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الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع للجزائر بمستشفى ميداني بسعة 35 سرير  

الشروق أونلاين
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الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع للجزائر بمستشفى ميداني بسعة 35 سرير  

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، عن تبرع الولايات المتحدة بمستشفى ميداني ثان بسعة 35 سرير، والذي سيكون مزودًا بكامل وحدات العناية المركزة.

وجاء في تدوينة للسفيرة الأمريكية بالجزائر  “في زيارتي إلى البليدة اليوم، تبرعت الولايات المتحدة بمستشفى ميداني ثانٍ بسعة 35 سريراً ، والذي سيكون مزودًا بكامل وحدات العناية المركزة ، مما يجعله مفيدًا جدًا في الاستعداد للطوارئ، تلقى فريق جزائري تدريبا لبناء المستشفى في أقل من ثلاثة أيام”.

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