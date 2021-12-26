الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف معرض الجزائر الدولي

كشف، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سفاكس” علي فراح، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضيف شرف معرض الجزائر الدولي الاقتصادي لشهر جوان 2022.

وأكد فراح، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن معرض الجزائر الدولي الاقتصادي الذي سيقام في الفترة ما بين 13 و18 جوان 2022، ستشارك فيه 30 دولة، وستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف الطبعة.

ومن جهة أخرى كشف، فراح، عن إطلاق عدة منصات لوجيستيكية لشركة لوجيترانس تزامنا مع احتضان ولاية تمنراست للتظاهرة الدولية أسيهار.

وأوضح أن الهدف من تنظيم التظاهرة الدولية أسيهار المزمع انطلاقها بداية من هذا الأحد بتمنراست، هو الولوج إلى السوق الإفريقية والتعريف بالمنتوج الجزائري.

وأشار إلى أن هذه التظاهرة الاقتصادية أسيهار ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتسهيل عملية تصدير منتجاتهم برا إلى البلدان الإفريقية المجاورة، وكذا خلق حركية تنموية بالمناطق الحدودية.

وأوضح أن التظاهرة ستشهد مشاركة حوالي 200 عارض من مختلف الشركات المعنية بتصدير منتجاتها، ستمكن من تعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية خصوصا في الدول الإفريقية.