-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف معرض الجزائر الدولي

س.م
  • 334
  • 0
الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف معرض الجزائر الدولي
أرشيف

كشف، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سفاكس” علي فراح، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضيف شرف معرض الجزائر الدولي الاقتصادي لشهر جوان 2022.

وأكد فراح، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن معرض الجزائر الدولي الاقتصادي الذي سيقام في الفترة ما بين 13 و18 جوان 2022، ستشارك فيه 30 دولة، وستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف الطبعة.

ومن جهة أخرى كشف، فراح، عن إطلاق عدة منصات لوجيستيكية لشركة لوجيترانس تزامنا مع احتضان ولاية تمنراست للتظاهرة الدولية أسيهار.

وأوضح أن الهدف من تنظيم التظاهرة الدولية أسيهار المزمع انطلاقها بداية من هذا الأحد بتمنراست، هو الولوج إلى السوق الإفريقية والتعريف بالمنتوج الجزائري.

وأشار إلى أن هذه التظاهرة الاقتصادية أسيهار ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتسهيل عملية تصدير منتجاتهم برا إلى البلدان الإفريقية المجاورة، وكذا خلق حركية تنموية بالمناطق الحدودية.

وأوضح أن التظاهرة ستشهد مشاركة حوالي 200 عارض من مختلف الشركات المعنية بتصدير منتجاتها، ستمكن من تعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية خصوصا في الدول الإفريقية.

مقالات ذات صلة
الإنتاج الفلاحي الجزائري يضمن 73 بالمئة من الطلب الوطني

الإنتاج الفلاحي الجزائري يضمن 73 بالمئة من الطلب الوطني

صالون للتبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا يشمل 14 قطاعا

صالون للتبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا يشمل 14 قطاعا

الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على ميزانية 2022

الجمعية العامة لسوناطراك تصادق على ميزانية 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد