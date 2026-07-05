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رياضة
كأس العالم 2026

الولايات المتحدة تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري

ق. ر
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الولايات المتحدة تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري

حققت الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم التي تستضيفها هذا الصيف بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري مجمّع بين جميع الدول المضيفة لبطولة كأس العالم على مدار تاريخها.

ونشر “فيفا” إحصائية تبرز ارتفاع الحضور الجماهيري في مباريات كأس العالم بالولايات المتحدة إلى أكثر من 8 ملايين متفرج، في حين تستضيف أمريكا 78 مباراة من أصل 104 مباريات، مقابل 13 مباراة لكندا ومثلها للمكسيك.

وسبق أن استضافت الولايات المتحدة منافسات كأس العالم بمفردها في عام 1994 بمشاركة 24 منتخَبًا، وبلغ الحضور الجماهيري حينها 3 ملايين متفرج في 52 مباراة أقيمت في 9 ملاعب، بمتوسط 68،991 متفرجًا، بينما خصصت الولايات المتحدة

16 ملعبًا لاستضافة النسخة الحالية من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخَبًا، وستقام جميع مباريات الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الثمانية حتى المباراة النهائية في الملاعب الأمريكية.

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