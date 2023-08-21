الولايات المتحدة تدعو مواطنيها في بلد أوروبي للمغادرة “على الفور”

طالبت الولايات المتحدة يوم الإثنين، مواطنيها في بيلاروسيا إلى مغادرة البلاد “على الفور”، وعدم السفر إليها لتفادي التعرّض للاعتقال.

ودعت السفارة الأمريكية في العاصمة البيلاروسية مينسك مواطنيها في بيان، إلى عدم السفر للبلاد “بسبب استمرار السلطات المحلية في دعم القوات العسكرية الروسية في بيلاروسيا”.

كما حذرت السفارة مما اعتبرته “تطبيقا تعسفيا للقوانين المحلية، واحتمال حدوث اضطرابات مدنية، وخطر الاعتقال، ومحدودية القدرة على مساعدة الأمريكيين المقيمين أو المسافرين إلى البلد”.

وحث البيان المواطنين الأمريكيين في بيلاروسيا على “مغادرة البلاد باستخدام المعابر الحدودية مع ليتوانيا ولاتفيا أو بواسطة الطائرة”. مشدّدا على عدم السماح “بدخول بولندا برّا عبر الأراضي البيلاروسية”.

يأتي هذا في ظل توتر العلاقات بين بيلاروسيا ودول مجاورة لها على غرار بولندا وليتوانيا ولاتفيا. عقب تحوّل عدد من مقاتلي مجموعة “فاغنر” الروسية إلى أراضيها على خلفية حادثة التمرد على موسكو.