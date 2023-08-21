-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الولايات المتحدة تدعو مواطنيها في بلد أوروبي للمغادرة “على الفور”

الشروق أونلاين
  • 146
  • 0
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها في بلد أوروبي للمغادرة “على الفور”
أرشيف
سفارة الولايات المتحدة في بيلاروسيا

طالبت الولايات المتحدة يوم الإثنين، مواطنيها في بيلاروسيا إلى مغادرة البلاد “على الفور”، وعدم السفر إليها لتفادي التعرّض للاعتقال.

ودعت السفارة الأمريكية في العاصمة البيلاروسية مينسك مواطنيها في بيان، إلى عدم السفر للبلاد “بسبب استمرار السلطات المحلية في دعم القوات العسكرية الروسية في بيلاروسيا”.

كما حذرت السفارة مما اعتبرته “تطبيقا تعسفيا للقوانين المحلية، واحتمال حدوث اضطرابات مدنية، وخطر الاعتقال، ومحدودية القدرة على مساعدة الأمريكيين المقيمين أو المسافرين إلى البلد”.

وحث البيان المواطنين الأمريكيين في بيلاروسيا على “مغادرة البلاد باستخدام المعابر الحدودية مع ليتوانيا ولاتفيا أو بواسطة الطائرة”. مشدّدا على عدم السماح “بدخول بولندا برّا عبر الأراضي البيلاروسية”.

يأتي هذا في ظل توتر العلاقات بين بيلاروسيا ودول مجاورة لها على غرار بولندا وليتوانيا ولاتفيا. عقب تحوّل عدد من مقاتلي مجموعة “فاغنر” الروسية إلى أراضيها على خلفية حادثة التمرد على موسكو.

مقالات ذات صلة
وفد من “إيكواس” يلتقي مع قائد الانقلاب في النيجر

وفد من “إيكواس” يلتقي مع قائد الانقلاب في النيجر

إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي

إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي

البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء

البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء

ساركوزي منظفا عند باب القصر العلوي في الرباط

ساركوزي منظفا عند باب القصر العلوي في الرباط

سبوتنيك : ليبيا تنشر تعزيزات على حدودها مع تشاد

سبوتنيك : ليبيا تنشر تعزيزات على حدودها مع تشاد

منظمة الصحة العالمية: نراقب متحوّر فيروس كورونا الجديد “إيريس” عن كثب

منظمة الصحة العالمية: نراقب متحوّر فيروس كورونا الجديد “إيريس” عن كثب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد