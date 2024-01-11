الولايات المتحدة تستورد النفط من روسيا

لأول مرة منذ أفريل 2022

استوردت الولايات المتحدة شحنة من النفط من روسيا في نوفمبر 2023، للمرة الأولى منذ أفريل 2022. على الرغم من العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على الصادرات الروسية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية، فقد استوردت واشنطن 10 آلاف برميل من النفط الروسي، مقابل 749 ألف دولار في نوفمبر 2023. بسعر 74.9 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا. حيث أوقفت واردات النفط من روسيا بداية من أفريل 2022.

كما طبقت دول مجموعة الـ7، التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا، سعرا أقصى قدره 60 دولارا لبرميل النفط الروسي في ديسمبر 2022.