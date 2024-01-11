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اقتصاد
لأول مرة منذ أفريل 2022

الولايات المتحدة تستورد النفط من روسيا

الشروق أونلاين
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الولايات المتحدة تستورد النفط من روسيا
أرشيف
النفط الروسي

استوردت الولايات المتحدة شحنة من النفط من روسيا في نوفمبر 2023، للمرة الأولى منذ أفريل 2022. على الرغم من العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على الصادرات الروسية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية، فقد استوردت واشنطن 10 آلاف برميل من النفط الروسي، مقابل 749 ألف دولار في نوفمبر 2023. بسعر 74.9 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا. حيث أوقفت واردات النفط من روسيا بداية من أفريل  2022.

كما طبقت دول مجموعة الـ7، التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا، سعرا أقصى قدره 60 دولارا لبرميل النفط الروسي في ديسمبر 2022.

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