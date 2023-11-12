الولايات المتحدة تطلب توضيحات من نتنياهو !

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية توضيحا من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أدلى بتصريحات قال فيها “إن تل أبيب ستتحمل المسؤولية الأمنية في قطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب”.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن وسائل إعلام رسمية تابعة للكيان الصهيوني أن “الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا حول المقصود، ومعنى السيطرة الأمنية طوال الوقت”.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة البيت الأبيض تواصلت مع مسؤولين للاحتلال الإسرائيلي وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه، حيث قال نتنياهو: “إسرائيل ستعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب”.

وفي وقت سابق، صرّح نتنياهو بأن جيش الاحتلال “سيبقى مسيطرا على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية”، “ولن يعتمد على القوات الدولية للإشراف على الأمن على طول الحدود”، حسب قوله.