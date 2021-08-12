الولايات المتحدة تعرب عن استعدادها لمساعدة الجزائر

سفارتها بالجزائر قامت بتنكيس الأعلام

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، الخميس، استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة إلى الحكومة الجزائرية جراء حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات.

كما قام مشاة البحرية في السفارة بتنكيس العلم احتراما للحداد الوطني على ضحايا الحرائق.

وأفاد بيان للسفارة نشر عبر صفحتها الرسمية “أعلمت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الجزائرية أنها مستعدة لتقديم المساعدة، كما قام مشاة البحرية في السفارة بتنكيس العلم احتراما للحداد الوطني على ضحايا الحرائق في شمال الجزائر هذا الأسبوع”.