الولايات المتحدة تعلن عن دعم عسكري جديد للاحتلال

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن دعم جديد للاحتلال الإسرائيلي، حيث أن الولايات المتحدة بصدد تزويد الكيان الصهيوني بعدد من منظومات الدفاع الجوي “القبة الحديدية”.

جاء ذلك في تصريح لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي. مؤكدةً أن الولايات المتحدة ستزود الاحتلال الإسرائيلي بعدد من منظومات الدفاع الجوي “القبة الحديدية”.

يأتي هذا الدعم بعد تعرض الاحتلال الصهيوني خلال عملية “طوفان الأقصى”، “لهجوم هائل من الصواريخ. أدى إلى استنزاف مخزون القبة الحديدية من الصواريخ الاعتراضية بصورة يمكن أن تهدد كفاءتها في المستقبل”.

للإشارة فإن القبة الحديدية تمثل “إحدى منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي تم تصميمها لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى”.