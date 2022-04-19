الولايات المتحدة تلغي تحذير رعاياها من السفر إلى الجزائر

راجعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التنبيه المتعلّق بالسفر إلى الجزائر، من المستوى الرابع إلى المستوى الثاني. ويأتي هذا بالتزامن مع تراجع حدّة تفشي وباء كورونا في البلاد.

ويتكوّن سلّم التنبيه الأمريكي بخصوص سفر الرعايا الأمريكيين إلى مختلف دول العالم، من أربعة مستويات بالشكل التالي:

المستوى الرابع: لا تسافر،

// الثالث: إعادة النظر في السفر،

// الثاني: السفر مع توخّي المزيد من الحذر،

المستوى الأول: السفر مع اتباع الاحتياطات العادية.

ونشرت السفارة الأمريكية على صفحاتها الاجتماعية، مراجعة الخارجية لمستوى التنبيه الخاصّ بالسفر إلى الجزائر. وأرفق المنشور بصورة للسفيرة من إحدى خرجاتها السياحية في جنوب البلاد.