الولايات المتحدة تمدّد تأشيرة مواطني دولة عربية إلى 10 سنوات

أعلنت السفارة الأمريكية لدى السعودية يوم الخميس، عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للمواطنين السعوديين، من 5 إلى 10 سنوات، وهذا بداية من 1 أوت المقبل.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد “تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين”.

وأوضحت السفارة أن الإجراء سيساهم في “تنمية الشراكات التجارية وتعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأميركيين والسعوديين”.

كما أكدت سفارة الولايات المتحدة أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة “جاء بناء على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، وتكملة لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي أعلن عنه في وقت سابق”.