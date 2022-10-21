الولايات المتحدة: دعوى ضد غوغل بتهمة جمع بيانات ملايين الأشخاص

قال مكتب المدعي العام في بيان يوم الخميس إن ولاية تكساس ستقاضي عملاق التكنولوجيا غوغل بتهمة جمع بيانات بيومترية لملايين المواطنين دون الحصول على موافقة مسبقة.

وتقول ولاية تكساس في شكواها إن الشركات العاملة في الولاية منعت لأكثر من عقد من جمع وجوه الأشخاص أو أصواتهم أو بيانات بيومترية أخرى دون موافقة مسبقة.

وتقول الشكوى: “في تحد صارخ لهذا القانون ، قامت Google ، منذ عام 2015 على الأقل ، بجمع بيانات بيومترية من عدد لا يحصى من سكان تكساس واستخدمت وجوههم وأصواتهم لخدمة أهداف Google التجارية”.

وقال كين باكستون، المدعي العام في تكساس، في بيان إن “الجمع العشوائي” لمثل هذه البيانات “لن يتم التسامح معه”.

ووفقًا للبيان ، تمت المجموعة من خلال منتجات مثل Google Photos و Google Assistant وNest Hub Max.

ولم ترد غوغل على الفور على الدعوى القضائية وهي واحدة من عدة دعاوى رفعتها الولايات الأمريكية ضد غوغل بدعوى وجود ممارسات غير عادلة فيما يتعلق بالخصوصية.

وقامت ولاية أريزونا بتسوية واحدة في أوائل أكتوبر مقابل 85 مليون دولار. كما رفعت تكساس وإنديانا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا دعاوى قضائية ضد شركة غوغل في جانفي 2022 بسبب ما وصفوه بالممارسات الخادعة لتتبع المواقع التي تنتهك خصوصية المستخدمين.

غوغل يعتذر لمستخدميه العرب عن ترجمة “عنصرية”

وشهر جويلية 2022، قدّمت شركة غوغل في بيان، اعتذارها عن مثال “عنصري”، كان يظهر لمستخدمي خدمة الترجمة باللغة العربية على محرّك البحث الشهير.

ويتعلق الأمر، بعبارة “يخطّط لتفجير سيارة” التي كانت تظهر لمستخدمي تطبيق الترجمة “Google Translate”، عند ترجمة كلمة “Plan” إلى اللغة العربية.

وكان تطبيق “Google Translate” يرفق الكلمة الإنجليزية التي تعني يخطّط، بعبارة “يخطط لتفجير سيارة”، كمثال على استخدامات الكلمة في جمل مفيدة.

تحذير لمستخدمي “غوغل كروم”.. ثغرات أمنية خطيرة!

وفي 30 أفريل 2022، حذّرت شركة “غوغل”، مستخدمي المتصفح “غوغل كروم”، من ثغرات أمنية خطيرة، بعد تعرّض الموقع للاختراق.

وحسب ما نقلته “دايلي ميل”، فقد كشف عملاق محرّكات البحث عن 30 ثغرة أمنية جديدة في متصفحه الشهير “كروم”.

كما أشارت الشركة إلى أنها تعكف على إصدار تحديث جديد للمتصفّح في الأيام المقبلة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية.

وتمسّ الثغرات المكتشفة مستعملي المتصفّح على أنظمة “ويندوز”، و”ماك أو أس”، و”لينكس”.

ولم تكشف “غوغل” تفاصيل أخرى حول طبيعة الاختراق الذي تعرّض له “كروم”، ولا الجهة التي تقف خلفه.