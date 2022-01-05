الولايات المتحدة: نتطلع لتطوير التعاون مع الجزائر لتعزيز الأمن الاقليمي

أكدت ياعيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة، إن واشنطن تتطلع لتعزيز التعاون مع الجزائر خاصة في الجانب الأمني، لارساء الاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية إن ياعيل لمبرت مساعدة وزيرة الخارجية بالنيابة، المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، التقت مع السفير الجزائري لدى واشنطن أحمد بوطاش لمناقشة أولويات سياستنا الخارجية المشتركة.

وأضافت: نتطلع إلى استمرار التعاون مع الجزائر لتعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار وتوسيع علاقاتنا الثنائية.

ويوم 21 أكتوبر 2021، التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة ياعيل لمبرت، بطرابلس الليبية على هامش مؤتمر دولي حول ليبيا، أين تباحثا الوضع في المنطقة.

ونشر لعمامرة تغريدة جاء فيها: : استقبلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، السيدة يائيل لمبرت، حيث تبادلنا وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية، مجددين التزامنا المشترك للدفع بالسلم والأمن في المنطقة.