الوناس قواوي يشرع في تدريب حراس المرمى

وفاق سطيف:

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف بشكل رسمي عن تعيين الحارس الدولي السابق، لوناس قواوي، مدرباً جديداً لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وضخ دماء جديدة داخل بيت “النسر الأسود” تحسباً لتحديات الموسم الكروي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الإستراتيجية التي تنتهجها إدارة النادي السطايفي لتدعيم وتطوير الطاقم الفني للتشكيلة، حيث تراهن الإدارة كثيراً على الخبرة الميدانية الطويلة والتجربة الدولية الثرية التي يمتلكها قواوي، كحارس عرين سابق لـ”محاربي الصحراء”، لتقديم الإضافة اللازمة وتطوير مستويات حراس الفريق.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن إدارة الوفاق، فإنه من المرتقب أن يلتحق مدرب الحراس الجديد بالطاقم الفني في مدينة سطيف خلال الأيام القليلة القادمة، لمباشرة مهامه التدريبية بشكل رسمي، والانخراط في البرنامج الإعدادي المسطر للمواعيد والاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

ويمثل تعيين قواوي مكسباً هاماً للعارضة الفنية لوفاق سطيف، بالنظر إلى مسيرته الحافلة في الملاعب الجزائري وتجربته السابقة في عالم التدريب، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول قدرته على إعادة الهيبة لمرمى “النسر الأسود”.