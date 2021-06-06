الوناس يُنقل إلى المستشفى وبلعمري مُرشّح للّعب في قطر

نُقل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة الأحد على جناح السرعة إلى المستشفى، بعد إصابة تعرّض لها على مستوى الرّأس.

ودخل متوسط الميدان آدم الوناس إلى أرضية ملعب البليدة بديلا في الدقيقة الـ 69، من عمر المباراة الوديّة للمنتخب الوطني الجزائري أمام مالي. قبل أن يتعرّض للإصابة، بعد اعتداء خشن من أحد لاعبي المنافس، وغادر المستطيل الأخضر فوق حمّالة في الدقيقة الـ 81.

وبِاحتساب مواجهة مالي، خاض آدم الوناس 13 مباراة دولية مع “الخضر”، وسجّل 4 أهداف. عِلما أن لاعب فريق نابولي الإيطالي استهلّ مشواره الدولي مع “محاربي الصحراء” عام 2017.

على صعيد آخر، قال المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري إنّه استلم هذه الأيّام عروضا قطرية، دون أن يكشف عن اسم النادي أو الأندية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لِبلعمري، بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمنافس المالي. حيث خاض كامل أطوارها.

وأضاف اللاعب السابق لِفريق ليون الفرنسي إنه مُنشغل بِآخر مباراة ودّية لـ “محاربي الصحراء”، تُلعب ضد المضيف التونسي مساء الجمعة المقبلة، ثم يتفرّغ بعدها لِسوق الانتقالات.