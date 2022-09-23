الوهرانيون يقبلون بقوة على معرض مونديال قطر 2022

في إطار حملة الترويج لكأس العالم

انطلقت مساء الخميس على مستوى الحديقة المتوسطية بوهران الحملة الترويجية لكأس العالم المقررة أواخر شهر نوفمبر المقبل في دولة قطر، وهذا من تنظيم السفارة القطرية بالجزائر، إذ يأتي ذلك استكمالا للعمل الترويجي الذي بدأته السفارة قبل بضعة أيام على مستوى العاصمة، واستمر المعرض لمدة يومين، أي ما بين الـ22 و23 من شهر سبتمبر الجاري، حيث حاول المشرفون على هذه الحملة وضع الوهرانيين في قلب الحدث العالمي الكبير والاستثنائي رغم غياب الخضر عن أكبر محفل كروي على وجه المعمورة، ولم يمنع غياب المنتخب الوطني عن المونديال سكان وهران من التوافد بقوة على المعرض الذي أبرز الوجه الحديث لدولة قطر، والمتمثل في الملاعب الثمانية التي تم تشييدها وفق معايير وهندسة غير مسبوقة وبأحدث التكنولوجيات الموجودة، وفي المقابل تضمن الجانب الثاني من الحملة الترويجية الثقافة القطرية التقليدية القائمة على البساطة، عبر إقامة خيمة وسط الحديقة المتوسطية تعرف الجمهور الوهراني عن كثب بتقاليد الأشقاء القطريين، كما قدمت أطباق تقليدية للحاضرين الذين أعجبوا بها كثيرا في صورة “البلاليط”، كما خصص ملعب صغير للأطفال الصغار من أجل تجربة اللعب بكرة “الرحلة” التي ستكون الكرة الرسمية في مونديال 2022.

من جهته، حرس سفير قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي النعمه على التواجد في فعاليات هذا المعرض، وقام بنفسه بالتعريف بالملاعب المعدة للمونديال القادم، وقدم شرحا وافيا للوهرانيين الحاضرين بخصوص التصاميم الهندسية المستوحاة بشكل كبير من التراث القطري القديم، بالإضافة إلى توضيح كل الجوانب المتعلقة بسعتها، وما تحتويه من مرافق ستشكل إرثا ثقافيا كبيرا للقطريين بشكل خاص وللعرب بصفة عامة.

ملعب “البيت” حظي بأكبر اهتمام لهذا السبب

والملاحظ خلال المجسمات التي عرضت على مستوى الحديقة المتوسطية أن ملعب “البيت” الذي سيكون مسرحا لافتتاح كأس العالم يوم 20 نوفمبر القادم قد حظي بالاهتمام من طرف الوهرانيين، وذلك بسبب ارتباط اسمه بتتويج المنتخب الوطني فيه شهر ديسمبر من سنة 2021 بكأس العرب التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك على حساب المنتخب التونسي، ولهذا فإن هذا الملعب يحظى بمكانة خاصة لدى الوهرانيين والجزائريين بشكل عام.

مباراة الخضر نقلت على شاشة عملاقة

عكف القائمون على معرض الترويج لكأس العالم قطر 2022 على وضع شاشة عملاقة وسط الحديقة المتوسطية، ومن أجل استقطاب أكبر قدر من الزوار تم نقل وقائع المباراة الودية التي جمعت ليلة أمس بين الخضر ونظيره الغيني بالملعب الجديد ميلود هدفي بوهران على المباشر، وسمحت للكثيرين ممن لم يسعفهم الحظ في اقتناء التذاكر بمتابعة المواجهة وبجودة بث عالية.