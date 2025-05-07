“الويكلو” الخيار الحتمي لإنهاء الموسم في أمن وسلام

لتفادي عدة سيناريوهات تسببت في ظاهرة العنف

وصلت الجهات الساهرة على شؤون كرة القدم الجزائرية إلى قناعة بضرورة تفعيل آلية “الويكلو” في بعض المباريات الحساسة والمصيرية، وهذا لتفادي تكرار عدة سيناريوهات تسببت في استفحال ظاهرة العنف، وبالمرة إعفاء الأنصار من التنقل بغية الحفاظ على سلامتهم من جهة وكذلك إنهاء الموسم في أمان، من خلال تجفيف بعض المنابع التي تسببت في العنف فوق الميدان وفي المدرجات وحتى خارج الملاعب.

يجمع الكثير من المتتبعين والمهتمين على أن الفاف والهيئات التنظيمية التابعة لها قد وصلت إلى قناعة بضرورة مواصلة ضبط الأمور لإنهاء الموسم الكروي الحالي في أمن وسلام، وبأقل المتاعب والأضرار، وذلك من خلال أخذ العبرة من التجاوزات التي حصلت في بعض المباريات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة، ما خلف موجة من العنف التي لها علاقة بالنتائج الفنية والتصرفات غير المسؤولية من اللاعبين والمسيرين، وأسباب أخرى غير مفهومة تتطلب الكثير من التشريح للوقوف على مآسي كرتنا من الناحية الأخلاقية والتنظيمية التي انعكست سلبا على الأداء الفني والتعاملي، وسط إجماع الكثير على تراجع أخلاقيات الروح الرياضية، ما جعل الجهات المعنية تقرر برمجة بعض المباريات المقبلة من دون حضور الجمهور، وفي مقدمة ذلك المباريات التي تخص الأندية التي تلعب على ورقة الصعود إلى القسم الأول، والكلام ينطبق على الرائد مستقبل الرويسات الذي لن يتنقل أنصاره إلى الخروب لمواجهة الجمعية المحلية، والكلام نفسه ينطبق على الملاحق المباشر اتحاد الحراش، الذي يلعب هو الآخر مباراته في شلغوم العيد أمام الهلال المحلي من دون حضور الجمهور، ما يجعل اللاعب رقم 12 في عطلة خلال هذين اللقاءين، ويكتفي بمتابعة مستجدات هذه اللقاءين المصيريين من بعيد.

ويذهب البعض إلى القول بأن تجسيد خيار “الويكلو” يعد بمثابة إجراء حتمي بغية التحكم في الوضع من الناحية التنظيمية، والحرص على إنهاء الموسم في أجواء من الهدوء، وبالمرة عدم فسح المجال لوقوع تجاوزات قد تؤثر على النتائج الفنية للمباريات أو قد تتسبب في استفحال ظاهرة العنف التي أساءت كثيرا إلى الكرة الجزائرية، وهذا بعد الذي حدث في عدة ملاعب احتضنت مباريات هامة مصيرية وأخرى شبه عادية، لكنها خلفت أعمالا تخريبية في الملاعب وخارجها، ناهيك عن العنف فوق الميدان وفي المدرجات، على غرار ما حدث في لقاء القمة بين مستقبل الرويسات واتحاد الحراش، حيث تسببت مظاهر العنف في عدم إجراء المباراة، ليتقرر بعد طول انتظار إعادة برمجته من دون جمهور، كما تأسف الكثير للأحداث المأساوية التي وقعت بعد مباراة اتحاد بسكرة ضد مولودية الجزائر، وبالضبط في منطقة بن سرور التابعة إداريا لولاية المسيلة، وهذا خلال رحلة عودة أنصار مولودية الجزائر إلى العاصمة، ناهيك عن أحداث أخرى عرفتها بعض المباريات بسبب تصرفات سلبية من الجماهير وحتى اللاعبين والمسيرين، ما يعني آليا أن انتشار ظاهرة العنف سيتحمل مسؤوليتها جميع الأطراف، كل بحسب موقعه ومسؤوليته.

وإذا كانت بعض الأطراف تجمع بأن قرار الاستنجاد بـ”الويكلو” يعد خيارا مهما لتفادي أحداث عنف جديدة في مباريات هامة ومصيرية، إلا أن الكثير من العارفين بكرة القدم الجزائرية يعتبرون أن هذا الإجراء لن يكون حلا نهائيا لظاهرة العنف في الملاعب، خاصة وأنه تم اتخاذ قرارات مماثلة في مواسم سابقة، ما يعني آليا ضرورة تشريح الوضع والبحث عن حلول عميقة ودقيقة للتقليل من مختلف هذه المظاهر السلبية التي باتت تنخر كرتنا، وفي مقدمة ذلك ظاهرة العنف والكثير من الممارسات السلبية التي تقف وراءها أطراف غايتها خدمة المصالح الشخصية على حساب أخلاقيات الروح الرياضية وتطوير مستوى الكرة الجزائرية، وهو الأمر الذي يفرض تفعيل الآليات القانونية لوضع جميع الأطراف عند حدودها ومسؤولياتها، ومعاقبة كل من يتسبب في تشويه سمعة الكرة الجزائرية أو تأزيم وضعيتها في مختلف البطولات والمستويات.