اليابان تتبرّع بمليون دولار للاجئين الصحراويين.. وبلاني يدعو طرفي النزاع للعودة إلى المفاوضات

قدّمت اليابان تبرّعا ماليا للاجئين الصحراويين بقيمة مليون دولار، حسب ما ذكره الوزير المنتدب لدى الخارجية اليابانية في لقاء جمعه مع الأمين العام للخارجية الجزائرية عمار بلاني.

واستقبل بلاني يوم الأحد، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني كينجي يامادا ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للخارجية، فقد أشاد الطرفان في لقائهما “بجودة العلاقات التاريخية بين البلدين. مؤكدين إرادتهما المشتركة للعمل على تعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات“.

واتفق الطرفان بالمناسبة على توطيد الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين البلدين، من خلال إكمال مشاريع الاتفاقيات المعلّقة، وزيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين”.

من جانب آخر، تبادل المسؤولان وجهات النظر حول “القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. على غرار التطورات في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل بشكل عام، وكذلك قضية الصحراء الغربية”.

وفي هذا السياق، أعرب المسؤول الياباني عن “إعجاب بلاده بالنهج الجزائري الملهم في حل النزاعات في إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل”. معبّرا عن “اهتمام اليابان بالتعاون، وتبادل الخبرات والتجارب مع الجزائر، في هذا المجال”.

بلاني يدعو طرفي النزاع في الصحراء الغربية للعودة إلى المفاوضات

وحول قضية الصحراء الغربية، جدّد الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني “موقف بلاده المؤيد لحل سياسي، في إطار المفاوضات بين طرفي الصراع، تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وذكّر المسؤول الياباني بالهبة التي قدمتها حكومة بلاده بقيمة مليون دولار، لصالح اللاجئين الصحراويين، معربا عن ترحيبه بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الجزائرية في هذا المجال.

وقد أعرب بلاني عن شكره للحكومة اليابانية على تضامنها مع اللاجئين الصحراويين، مشدّدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بالكامل تجاه الشعب الصحراوي.

ولم يفوّت بلاني فرصة اللقاء لتجديد دعوة الجزائر إلى طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات المباشرة، دون شروط مسبقة وبحسن نية، من أجل التوصل إلى حلّ سياسي يضمن حقّ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية.