اليابان تدعم ورشة بالجزائر حول التجارة الرقمية

في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية

شارك سفير اليابان لدى الجزائر، كوتارو سوزوكي، في ورشة عمل حول التجارة الرقمية نظمها مركز التجارة الدولي (ITC)، في إطار مشروع يهدف إلى تنشيط المبادلات التجارية ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والممول من الحكومة اليابانية في سياق مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD).

ويُنفذ المشروع من طرف مركز التجارة الدولي في خمس دول إفريقية، من بينها الجزائر، بهدف تعزيز الاستفادة من فرص التجارة الرقمية وتطوير المبادلات التجارية على المستوى القاري.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين ومسؤولين من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزارة المالية، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف المجالات ذات الصلة.

وتخللت أشغال الورشة نقاشات تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بالتجارة الرقمية وآفاق تطويرها، بما يساهم في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.