اليابان تدعو لمنح مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن

دعت اليابان يوم الأحد في ختام ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أوت، إلى منح القارة مقعدا دائما في مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أشغال الندوة، أكد فيها ضرورة “إصلاح مجلس الأمن، ومعالجة الظلم التاريخي للقارة الإفريقية، بعدم تمثيلها بشكل دائم في هذه المؤسسة الأممية”.

وقال كيشيدا في كلمته: “أريد أن أؤكد مجددا رغبة اليابان في توثيق التعاون والعمل يدا بيد مع شعوب إفريقيا لتحقيق السلم والاستقرار”.

وأضاف:”من الضروري معالجة الظلم التاريخي تجاه إفريقيا، ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن، حتى يعمل بفعالية”. مؤكدا أن اليابان ستضغط كعضو غير دائم في المجلس عامي 2023 و2024″.