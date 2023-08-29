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اقتصاد
بعد أن حظرت بكين جميع وارداتها من المأكولات البحرية اليابانية

اليابان تلوّح برفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين

الشروق أونلاين
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اليابان تلوّح برفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين
أرشيف
الصين واليابان

تلوّح اليابان برفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد قرار الصين بحظر جميع وارداتها من المأكولات البحرية اليابانية، على خلفية إطلاق المياه المشعة المعالجة إلى البحر من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، عن وزير الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي قوله في مؤتمر صحفي:”سيتعين علينا النظر في اتخاذ تدابير مضادة ضد قيود الاستيراد التي تفرضها الصين”.

وتابع الوزير الياباني يقول:”سيشمل ذلك تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. إذا كان تقديم احتجاج عبر قناة دبلوماسية أمرا ضروريا”.

من جهته، أكد وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر آخر أن بلاده “ستتخذ الخطوات اللازمة في إطار منظمة التجارة العالمية”. مبديا في نفس الوقت تمسّك طوكيو “بالحفاظ على علاقة بناءة مع الصين”.

ودعا هاياشي الصين إلى الرفع الفوري لحظر الاستيراد الذي فرضته يوم الخميس الماضي على منتجات بلاده من المأكولات البحرية.

وكانت الحكومة الصينية قد أعربت عن مخاوفها بشأن تأثير ما تسميه “المياه الملوثة نوويا”، على سلامة الأغذية المستوردة من اليابان.

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