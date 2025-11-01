-- -- -- / -- -- --
اليابان تنفي مراجعة اتفاقاتها مع أمريكا وتدعو لتعزيزها مع كندا

ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية

نفت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، اعتزامها إعادة التفاوض على حزمة استثمارات بلادها في الولايات المتحدة الأمريكية والمقدّرة بـ 550 مليار دولار.

وجاء تصريح تاكايتشي، الذي نقلته وكالة رويترز للأنباء، بعد أربعة أيام من امضائها اتفاق مع ترامب، للتعاون بين البلدين وكذا المعادن الحيوية، واصفة اللقاء الذي جرى في طوكيو بـ”عصر ذهبي للعلاقات” بين البلدين.

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع تاكايتشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية، يقول المصدر.

وذكر مكتبه في بيان اليوم السبت أنهما بحثا “إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية المثمرة بين كندا واليابان، وتعزيز التجارة السلعية الثنائية السنوية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار في الاتجاهين”.

