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اليابان غاضبة من الصّين

الشروق أونلاين
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اليابان غاضبة من الصّين
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كارثة فوكوشيما النووية بعد زلزال اليابان في 11 مارس 2011.

أدانت طوكيو مرة أخرى وبشدة، اليوم الثلاثاء 29 أوت، استمرار الأعمال المناهضة لليابان وذلك منذ بداية تصريفها في المحيط لمياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية. طوكيو تتهم بيكين بالتسبب في هذه الوضعية بما فيها رشق السفارة اليابانية في الصّين بالحجارة.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن هذه الأعمال، بما في ذلك موجة المضايقات الهاتفية التي استهدفت الشركات اليابانية ورشق المدارس اليابانية في الصّين بالحجارة، “مؤسفة ومزعجة للغاية”، حسب ما نقلته “فرانس برس”.

وزير الخارجية الياباني قال أيضا لذات الوكالة، أن الأخبار حول أعمال مناهضة لليابان هي معلومات دقيقة.

وقد بدأت هذه “المضايقات” و”الأعمال المناهضة لليابان” منذ أن قررت الأخيرة تصريف المياه المشعة لمحطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي. وهذا بعد تعرض المحطة النووية اليابانية لـ”كارثة فوكوشيما” بعد زلزال اليابان في 11 مارس 2011. وقد اعتبرت الأسوء منذ انفجار تشيرنوبيل عام 1986.

وقد شرعت اليابان الخميس الماضي24 أوت، بتصريف المياه المعالجة للمحطة النووية في المحيط الهادي، بعد احتجازها لمدة 12 عاما. وفي حين تقول اليابان أن ذلك لن يشكل خطرا، الصين نددت بالعمل واعتبرته “أنانيا وغير مسؤول”، وقررت حظر كل واردات المأكولات البحرية من اليابان.

التخوف من عقبات وتأثير تلك المياه على المحيط وعلى الصينيين دفعتهم للإحتجاج بعديد الطرق. وقد استدعت الأمس الإثنين، 28 أوت، اليابان سفير الصين لديها للإحتجاج على “سيل من المكالمات المزعجة” من طرف الصينيين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن نائب وزير الخارجية، ماساتاكا أوكانو، أبلغ السفير وو جيانغ هاو، أنه “يتعين على الصين إطلاع الجمهور على المعلومات على النحو الصحيح، بدلاً من إثارة مخاوف الناس من دون داع، من خلال تقديم معلومات لا تستند إلى أدلة علمية”.

بسبب هذه الوضعية، اليابان قالت أنها “عززت الإجراءات الأمنية خارج المدارس اليابانية والبعثات الدبلوماسية في الصين”.

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