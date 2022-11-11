اليابان مهتمة بتوسيع الاستثمارات الصيدلانية المباشرة بالجزائر

عون يستعرض مع سفير طوكيو فرص التعاون

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، الخميس، مع سفير اليابان بالجزائر، كونو أكيرا، فرص ومزايا الاستثمار الصيدلاني في الجزائر، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز وتطوير التعاون الثنائي الجزائري الياباني، شكل فرصة لإبراز كل التدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية والقضاء على العراقيل في مجال الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية.

کما تطرق الوزير، يضيف البيان، إلى “كل التسهيلات والفرص التي تتيحها الجزائر للشركات الصيدلانية المتعددة الجنسيات المنتجة محليا للانخراط في السياسية الوطنية المنتهجة في التصدير، مبرزا الاجراءات المتخذة في هذا السياق والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من 2023، وهذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الحفاظ على موارد العملة الأجنبية في البلاد، والتي ستسمح لقطاع الصناعة الصيدلانية بالمساهمة الفعالة في جهود التنويع الاقتصاد الوطني”.

وفي هذا الصدد، قام عون باستعراض كل المزايا التنافسية التي يتيحها الاستثمار الصيدلاني في الجزائر، كوجود الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة، تكاليف الإنتاج التنافسية، وأداة تصنيع متنوعة، بالإضافة إلى القرب الجغرافي الى الكثير من المناطق الحرة الإقليمية والقارية وذلك باستعمال مراجع وطنية تتطابق مع المعايير الدولية فيما يخص قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع، حسب ذات المصدر.

كما سمحت التبادلات للطرفين بدراسة سبل ووسائل تعزيز وتوسيع محاور التعاون الجزائري الياباني في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأبرز البيان أن الوزير ألح في هذا السياق على انفتاح الجزائر على جميع أنواع الشراكة، سواء كانت عن طريق المناولة أو مشروعا مشتركا أو استثمارا أجنبيا مباشرا مع الشرط الأساسي الوحيد للالتزام بإنتاج أدوية ذات قيمة مضافة عالية، مستمدة من التكنولوجيا الحيوية في إطار مخططات علاجية مبتكرة لصالح المرضى الجزائريين.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما “للتطور الإيجابي الذي تعرفه الاستثمارات اليابانية المباشرة في مجال الصناعة الصيدلانية وسبل توسيعها نحو محاور أخرى لاسيما فيما يخص تصنيع المستلزمات والتجهيزات الطبية ومواد الإشعاع والتصوير الطبي، أين تعتبر الشركات اليابانية رائدة دوليا في هذا المجال”.

كما اتفق الطرفان على ترقية وتشجيع التبادلات من خلال تنظيم لقاءات بين المستثمرين اليابانيين والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.