“اليد الميتة”.. نظام نووي روسي قادر على تدمير العالم بلحظات

في خضم التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب، وتحديداً بعد الدعم العسكري الأميركي والإنجليزي لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، أعلنت موسكو عن تحديث عقيدتها النووية. هذا الإعلان أثار قلقاً دولياً، خاصة مع الكشف عن نظام “اليد الميتة” المعروف بـ”آلة يوم القيامة”، وهو نظام رادع نووي قادر على إطلاق دمار شامل في حال تعرضت روسيا لهجوم نووي، مما يجعله أحد أكثر الأنظمة العسكرية إثارة للجدل والخطر.

ما هو نظام “اليد الميتة“؟

يرجع نظام “اليد الميتة” إلى حقبة الحرب الباردة، حيث صمم لضمان رد نووي شامل حتى في حال تم القضاء على القيادة الروسية. ويعمل النظام بشكل تلقائي، إذ يطلق ما يصل إلى 400 صاروخ نووي على أهداف في الدول المعتدية، مثل حلفاء الولايات المتحدة ودول الناتو، حال اكتشاف هجوم نووي على روسيا.

يتكون هذا النظام من مرحلتين:

1. المرحلة الأولى: إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs) عند اكتشاف تهديد نووي وشيك. 2. المرحلة الثانية: استهداف الدولة المعتدية بقنابل نووية حرارية.

الجذور التاريخية للنظام

على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تطور آلة مشابهة، إلا أن فكرة “آلة يوم القيامة” تعود إلى الفيزيائي النووي الأميركي هيرمان كان، الذي قدم مفهومها في كتابه عام 1960 حول الحرب النووية الحرارية. وقد رأى كان أن غياب التدخل البشري في مثل هذا النظام يزيد من قوة الردع النووي، ما يمنع المعتدين من شن هجوم نووي في المقام الأول.

وفي الثمانينيات، أكدت تقارير أن الاتحاد السوفييتي طور جهازاً من هذا النوع، يُعرف أيضاً بـ”اليد الميتة“، ولا يزال يعمل حتى الآن، بحسب خبير أميركي في شؤون الجيش الروسي.

وثائق سرية تكشف التفاصيل

الصحافي الأميركي ديفيد هوفمان، الحائز على جائزة بوليتزر، وثّق في كتابه “اليد الميتة” تفاصيل حول سباق التسلح النووي خلال الحرب الباردة، مشيراً إلى وجود هذا النظام واعتباره جزءاً من إرث خطير قد يؤدي إلى تدمير شامل إذا تم تفعيله.

مخاوف دولية متصاعدة

مع زيادة حدة التصعيد بين روسيا والغرب، يبقى الحديث عن نظام “اليد الميتة” محط اهتمام دولي، في ظل المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إلى كارثة عالمية لا تُحمد عقباها.