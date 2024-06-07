اليقظة وتوفير كافة الظروف لاجتياز البكالوريا في أريحية

خلال ندوة بإطارات القطاع المركزية والمحلية... بلعابد يأمر:

شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة توخي “الحذر واليقظة والسهر على حسن التنظيم وتوفير كافة الظروف ليجتاز المترشحون امتحان شهادة البكالوريا في أريحية”، مشيدا من جهة أخرى بـ”الجهود التي بذلها جميع من شارك في تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي جرى في ظروف جد حسنة”.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس، ندوة وطنية خصصت لمتابعة مختلف العمليات المرتبطة بامتحان شهادة البكالوريا (دورة 2024) الذي سينطلق الأحد القادم، حسب ما أفاد به الجمعة بيان للوزارة.

وفي سياق آخر، ألح بلعابد على “وجوب متابعة وإنجاز كل العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية”، مسديا في نفس الوقت تعليمات بضرورة “التكفل الأمثل بالملفات في آجالها”، ويتعلق الأمر –مثلما قال– بـ”التحضير للتقييمات التعويضية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي التي ستجرى يومي 23 و24 جوان الجاري وتسليم شهادات ودفاتر تقييم المكتسبات لجميع التلاميذ في الموعد المحدد لها (27 جوان 2024)”.

كما شدد الوزير على “ضمان الإعلام الواسع للتلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية في المراحل التعليمية الثلاث، بتواريخ إجراء هذه الاختبارات والترتيبات التنظيمية الخاصة بها”.