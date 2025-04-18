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اليمن: 38 شهيدا بهجوم أميركي على ميناء نفطي  

الشروق أونلاين
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اليمن: 38 شهيدا بهجوم أميركي على ميناء نفطي  

استشهد 38 يمنيا وأصيب العشرات في غارات أميركية استهدفت، مساء الخميس، ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأعلن مكتب وزارة الصحة اليمنية في الحديدة، فجر اليوم الجمعة، استشهاد 38 عاملا وموظفا وإصابة 102 آخرين في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية.

وشنت الولايات المتحدة غارات على ميناء رأس عيسى النفطي، وتعتبر هذه الغارات، التي أكدتها القيادة المركزية للجيش الأمريكي، واحدة من أعلى الغارات حصيلة للشهداء حتى الآن في الحملة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس دونالد ترامب والتي شملت مئات الغارات منذ 15 مارس الماضي.

وأعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمّرت ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن، وذلك في إطار “قطع الإمداد والتمويل عن الحوثيين”.

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