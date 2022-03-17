5 قرارات قاسية تنتظر المهاجرين الجزائريين في حال فوز اليمين المتطرف برئاسة فرنسا

لن يكون فوز أحدّ مرشّحي اليمين المتطرف في الرئاسيات الفرنسية بردا وسلاما على المهاجرين الجزائريين في فرنسا. حيث حذّرت صحيفة “إنفو ميغرانت” من خيارات سياسية قاسية لهؤلاء المرشّحين في حالة وصول أيّ منهم إلى قصر الإيليزي.

الصحيفة الفرنسية المتخصّصة في شؤون المهاجرين، قالت في تقرير نشرته الخميس. إنّ المرشّحين اليمينيين المتطرّفين الثلاثة في الانتخابات الفرنسية. وهم إريك زمّور، مارين لوبان، ونيكولا دوبون-إينيون. يتخّذون من الهجرة والمهاجرين موضوعا أساسيا في حملتهم الانتخابية.

ومن بين الإجراءات المعادية للمهاجرين الأجانب في فرنسا، حيث يشكّل الجزائريون نسبة معتبرة. والتي يلوّح بها المرشّحون الثلاثة في خطاباتهم الانتخابية، ذكرت الصحيفة:

1- إلغاء المساعدات الصحية العمومية المقدّمة للرعايا الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في التراب الفرنسي.

2- إلغاء حقّ منح الجنسية الفرنسية للمولودين على التراب الفرنسي لوالدين أجنبيين، عند بلوغهم 18 سنة.

3- عدم السماح للمهاجرين المقيمين في فرنسا بالاستفادة من إجراء “لمّ الشمل”، باستقبال أفراد أسرهم المقيمين خارج البلاد.

4- فرض قيود على تنقّل الأجانب بين دول فضاء شنغن.

5- طرد المزيد من المهاجرين من فرنسا.