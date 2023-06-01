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رياضة

اليهود والشواذ يضغطون لِإبعاد حكم النّهائي الأوروبي الذي سيحضره محرز

علي بهلولي
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اليهود والشواذ يضغطون لِإبعاد حكم النّهائي الأوروبي الذي سيحضره محرز
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سيمون مارتشينياك

فتح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، الخميس، تحقيقا ضد البولوني سيمون مارتشينياك حكم نهائي رابطة أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي والإنتر الإيطالي.

ويلعب الجناح رياض محرز هذا النهائي مع فريقه “السّيتي”، في الـ 10 من جوان الحالي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم سبب هذا القرار بِمشاركة سيمون مارتشينياك بِبلده بولونيا، في تجمّع لِحزب محلّي اشتهر بِمُناهضته لليهود والشواذ.

ووفقا لِصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم سيُصدر هذا الجمعة، القرار النّهائي بِشأن الحكم البولوني سيمون مارتشينياك.

وكان حكم الساحة مارتشينياك (42 سنة) قد أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، وأيضا نصف نهائي كأس العرب 2021 بين المنتخب المحلّي الجزائري ومُنافسه القطري.

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