اليوروبول تعتقل 288 متورطا في بيع المخدرات عبر “الدارك ويب”

أفادت وكالة تطبيق القانون الأوربية “اليوروبول” وفي بيان لها نشرته اليوم الثلاثاء 2 ماي، أنها وبالتعاون مع 9 دول، قامت بالإطاحة بشبكة “مونوبولي ماركت” في “الدارك ويب”، واعتقال 288 شخصا اتهموا ببيع وشراء المخدرات.

اليوروبول قالت أنها حجزت في العملية المسماة “SpecTor” والتي شملت بلدانا أوروبية إضافة للبرازيل والولايات المتحدة، 50.8 مليون يورو نقدا وعملات إليكترونية، إضافة إلى 850 كغ من المخدرات و117 سلاحا ناريا.

وتعليقًا على العملية قالت المديرة التنفيذية لليوروبول، كاثرين دي بول : “يثبت تحالفنا من سلطات إنفاذ القانون عبر ثلاث قارات أننا جميعًا نعمل بشكل أفضل عندما نعمل معًا.

ترسل هذه العملية رسالة قوية إلى المجرمين على شبكة الدارك ويب مفادها أن “تطبيق القانون الدولي لديه الوسائل والقدرة على التعرف عليهم ومحاسبتهم على أنشطتهم غير القانونية، حتى وهم بعيدا عن الأنظار”.