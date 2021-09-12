“اليوفي” يريد التعاقد مع بن سبعيني

طلب مدرب جوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، من إدارة فريقه ضرورة التعاقد مع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لاعب بوروسيا مونشنغلادباغ الألماني، وفقا لما كشف عنه موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي.

الموقع الايطالي أكد أن ماسيميليانو أليغري قد اقتنع بأداء مدافع “الخضر” بعد المردود الذي قدّمه مع فريقه، حيث يسعى أليغري لإيجاد حلول جديدة في مركز الظهير الأيسر، في ظل تراجع أداء البرازيلي، أليكس ساندرو، ونقص خبرات الإيطالي لوكا بيليغريني.

وفي سياق آخر، تسود حالة من الطوارئ في صفوف فريق بوروسيا مونشنغلادباغ الألماني، بعد عودته من تربص الخضر، حيث شارك بن سبعيني في مباراتي منتخب الجزائر ضد كل من جيبوتي وبوركينا فاسو، في الأيام الأولى من شهر سبتمبر، وذلك في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. لكنه تعرض للإصابة، خلال المباراة التي شارك فيها مع منتخب الجزائر أمام بوركينا فاسو، الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وهو ما جعله يغيب مؤقتا عن الفريق.