اليوم العالمي للابتكار والإبداع: دعوة لتعزيز دور البحث العلمي في التنمية المستدامة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، نذير عزيزي، أن اليوم العالمي للابتكار والإبداع المصادف لـ21 أفريل، يمثل فرصة هامة لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، مشيراً إلى أن البحث العلمي لم يعد مجرد خيار بل أضحى ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة.

وفي تصريح له خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، أوضح عزيزي أن الوكالة، بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تبذل جهوداً كبيرة لترسيخ ثقافة الابتكار من خلال إنشاء أكثر من 117 مركزاً لتطوير المقاولاتية، و73 مخبراً للتصنيع يستعين بها الطلبة لتجسيد نماذج مشاريعهم، إلى جانب 91 مركزاً للدعم التكنولوجي والابتكار بالشراكة مع المعهد الوطني للملكية الصناعية، وأكثر من 55 داراً للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاق 133 مشروعاً موضوعاتياً.

وأكد المسؤول ذاته أن هذه المبادرات تهدف إلى مرافقة الباحثين والطلبة، وتثمين ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية، تسهم في تطوير مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

وأشار عزيزي إلى أن الوكالة تعمل، ضمن المجلس التنسيقي للحاضنات الجامعية، على دعم وتحفيز الطلبة لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، وذلك من خلال برامج تحدي رقمية مثل “هاكاتون”، التي تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لانشغالات المؤسسات الاقتصادية.

وفي ختام حديثه، أعلن المدير العام للوكالة عن إطلاق إعلان للمشاركة في شهر ماي المقبل، موجه لأصحاب المشاريع المبتكرة، بهدف انتقاء أفضل المشاريع ومرافقتها لتجسيدها على أرض الواقع كمشاريع اقتصادية قابلة للتسويق. وسيتم نشر رابط التسجيل قريباً على الموقع الرسمي للوكالة وموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.