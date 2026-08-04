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اليوم الوطني للجيش.. مراسم عبر عدة ولايات تخليدا لشهداء الثورة

الشروق أونلاين
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اليوم الوطني للجيش.. مراسم عبر عدة ولايات تخليدا لشهداء الثورة

أحيت المؤسسة العسكرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الوطني للجيش بتنظيم مراسم عبر ولايات الوطن، خُصصت لتخليد شهداء الثورة التحريرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسمَي شهيدين من شهداء الثورة التحريرية على كتيبتين تابعتين للدرك الوطني في ولايتي مستغانم وميلة، وذلك في إطار إحياء اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن اللواء محمد الطيب براكني، قائد الناحية العسكرية الثانية، أشرف على مراسم تسمية الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم باسم الشهيد عبد الرحمان برايس.

كما أشرف نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة على مراسم تسمية المجموعة الـ35 للتدخل للدرك الوطني بميلة باسم الشهيد عمر بن عودة.

وشهدت المناسبة تنظيم مراسم مماثلة بالناحية العسكرية الأولى، حيث أشرف اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، على مراسم تسمية مجموعة التدخل للدرك الوطني بالمسيلة باسم الشهيد السعيد بن الصديق، تكريما لتضحياته في سبيل الوطن.

كما أشرف على مراسم تسمية نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي ببوسعادة باسم “04 أوت 1962″، تخليدا للمحطة التاريخية التي تجسد ارتباط المؤسسة العسكرية بإرث الثورة التحريرية وقيمها الوطنية.

في ذات السياق، شهدت الناحية العسكرية الثالثة مراسم تسمية سرية بالقطاع العملياتي الأوسط باسم الشهيد “رمضان زرواطي”.

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