اليونان تقرّ قانونا يسمح برفع ساعات العمل إلى 13 ساعة

تعبيرية

وافق البرلمان في اليونان على مشروع قانون يسمح لشركات القطاع الخاص برفع ساعات العمل إلى 13 ساعة. من خلال تحديد عدد الساعات الإضافية التي يمكن إضافتها خلال السنة.

وبموجب القانون الجديد، تم تحديد الحدّ الأقصى لساعات العمل الإضافية السنوية بـ 150 ساعة، على أن يظل أسبوع العمل القياسي مكوّنا من 40 ساعة.

وأوضحت حكومة البلاد حسب ما نقلته “بي بي سي”، أن يوم العمل المطوّل إلى غاية 13 ساعة سيبقى اختياريا، ولا يشمل سوى القطاع الخاص. مع عدم إمكانية تطبيقه إلا لمدة محدودة لا تتجاوز 37 يوما في السنة.

15 ساعة عمل لأساتذة الانجليزية بالمدارس و18 ساعة للرياضة

ويتيح القانون للعمال خيار العمل لساعات إضافية مع نفس صاحب العمل، مقابل أجر أعلى بنسبة 40 بالمئة. مع ضمان عدم إمكانية فصلهم بسبب رفض العمل الإضافي.

بالمقابل، نظمت النقابات العمالية إضرابين عامين خلال شهر أكتوبر الجاري، للمطالبة بسحب مشروع القانون. مما أدى إلى توقف وسائل النقل العام وعدّة خدمات.

كما تتّهم أحزاب المعارضة الحكومة بانتهاك حقوق العمال، وتقول إن الموظفين اليونانيين يعملون بالفعل ساعات أطول من معظم الأوروبيين، مقابل أجور أقل.

