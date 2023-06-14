اليونان : غرق 78 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين

أصبحت المقبرة التي تحول البحر المتوسط إليها تتوسع يوما بعد يوم. فغرق 78 شخصا، اليوم الأربعاء 14 جوان، وذلك بعد انقلاب قارب صيد يقل المئات من المهاجرين في جنوب غرب اليونان، حسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

هي واحدة من أسوء الكوارث من نوعها في هذا البلد، هكذا وصفت الوكالة الحادثة. فحسب خفر السواحل اليونانيين، زورق الصيد انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة “بيلوبونيز” وعلى متنه ما لا يقل عن 750 شخصا، حسب ما أكده الناجون.

عملية إنقاذ ضخمة بدأت صباح اليوم الأربعاء أدت إلى إنقاذ 104 أشخاص، تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى. وحسب نفس المصدر، فلم يتم بعد تقديم معلومات عن جنسية هؤلاء الأشخاص ولا جنسهم أو أعمارهم. فقط أفادت أن القارب انطلق من ليبيا متجها إلى إيطاليا.

رئيسة الجمهورية اليونانية بيلوبونيز تنقلت شخصيا للوقوف على الكارثة التي تعد الأسوء منذ حادثة سابقة وقعت في 3 جوان 2016 والتي هلك خلالها أو اختفى ما لا يقل عن 320 شخصا.

وقد شاركت في عملية الإنقاذ بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة هليكوبتر من سلاح الجو وستة زوارق.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة غرق 44 شخصًا في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية هذا العام. وفي العام الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين ماتوا بهذه الطريقة في البحر المتوسط 372 شخصا.

وتعتبر اليونان ممرًا مشتركًا للعديد ممن يسعون إلى الاتحاد الأوروبي قادمين من تركيا.