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اليونيسكو تدعو الحكومات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

الشروق أونلاين
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اليونيسكو تدعو الحكومات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم
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الذكاء الاصطناعي للتعليم

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” يوم الخميس، إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم.

جاء ذلك في وثيقة المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، التي أفرجت عنها اليونيسكو.

وحثت اليونسكو الجهات الحكومية على حماية خصوصية البيانات، ووضع قيود تحدد أعمار المستخدمين، ضمن جهودها لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت ستيفانيا جيانيني المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بالمنظمة:”إننا نكافح من أجل مواءمة سرعة تحول نظام التعليم، في ظل سرعة التغير في التقدم التكنولوجي وتطور نماذج التعلم الآلي”.

وأضافت “في كثير من الحالات، تتبنى الحكومات والمدارس تقنيات غير مألوفة بشكل جذري. حتى أن كبار خبراء التكنولوجيا لا يرون أنهم يفهمونها”.

وأصبح تطبيق “تشات جي بي تي” الذي أطلقته شركة “OpenAI” في نوفمبر الماضي، التطبيق الأسرع نموا في العالم حتى الآن.

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