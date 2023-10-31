-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

اليونيسيف : أصبحت غزّة مقبرة لآلاف الأطفال

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
اليونيسيف : أصبحت غزّة مقبرة لآلاف الأطفال
ح. م
قالت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب "البوليساريو" أنها ترفض استمرار صمت مجلس الأمن إزاء الوضع في الصحراء الغربية.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال الفلسطينيين منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع بداية من الـ7 أكتوبر.

فقال المتحدث باسم اليونيسيف، جيمس ألدر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء 31 أكتوبر، في قصر الأمم بجونيف “لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال. إنه جحيم حي للجميع.”

المتحدث باسم المنظمة الأممية قال “إن مخاوفنا الخطيرة بشأن أعداد الأطفال الذين قُتلوا بالعشرات، ثم المئات، وفي نهاية المطاف الآلاف، قد تحققت في أسبوعين فقط. الأرقام مروعة. وبحسب ما ورد قُتل أكثر من 3,450 طفلاً؛ والمذهل أن هذا يرتفع بشكل ملحوظ كل يوم.”

لكنه أشار إلى أن التهديدات التي يتعرض لها الأطفال تتجاوز “القنابل وقذائف الهاون”، وهي تهديدات المياه والصدمات التي تعرض لها هؤلاء الأطفال.

أكثر من مليون طفل يعاني..

فقال المتحدث أن “أكثر من مليون طفل في غزة يعانون أيضًا من أزمة مياه. وتبلغ قدرة إنتاج المياه في غزة مجرد 5 في المائة من إنتاجها اليومي المعتاد. وتشكل وفيات الأطفال -وخاصة الرضع- بسبب الجفاف تهديداً متزايدا”.

كما أضاف أن مياه الشرب الآمنة غير متوفرة في القطاع، ما يجعل الأطفال المتواجدين في غزة مثل غيرهم يلجؤون إلى المياه المالحة التي تتسبب بإصابتهم بالمرض.

وتحدث كذلك عن الصدمة التي يعيشها هؤلاء الأطفال فقال أنه “عندما يتوقف القتال، فإن التكلفة التي سيتحملها الأطفال ومجتمعاتهم ستتحملها الأجيال القادمة”، فحتى قبل التصعيد المتحدث باسم اليونيسيف قال أنه “تم تحديد أكثر من 800000 طفل في غزة –أي ثلاثة أرباع إجمالي عدد الأطفال في القطاع– على أنهم بحاجة إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وذلك  قبل  هذا الكابوس الأخير.”

المتحدث باسم اليونيسيف، جيمس ألدر ألح “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويجب فتح كافة المعابر المؤدية إلى غزة من أجل الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود.” ليضيف “وإذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار ولا ماء ولا دواء ولا إطلاق سراح الأطفال المختطفين؟ ثم نندفع نحو فظائع أكبر تصيب الأطفال الأبرياء.”

مقالات ذات صلة
الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس.. هل ستتكرر حادثة المعمداني؟

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس.. هل ستتكرر حادثة المعمداني؟

تعرف على لعنة “العقد الثامن” التي لوح بها أبو عبيدة في خطابه الناري؟

تعرف على لعنة “العقد الثامن” التي لوح بها أبو عبيدة في خطابه الناري؟

8610 شهداء في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

8610 شهداء في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1538

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1538

الكونغرس الأمريكي يُصوت على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار للكيان الصهيوني

الكونغرس الأمريكي يُصوت على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار للكيان الصهيوني

وزير الدفاع السعودي يزور الولايات المتحدة

وزير الدفاع السعودي يزور الولايات المتحدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد